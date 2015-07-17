مصرع محامٍ وإصابة نجله فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى محام بقرية الجلايمة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه وأصيب نجله بإصابات بالغة وذلك إثر حادث تصادم بين سيارتى ملاكى على طريق شبين الكوم، تلا أمام قرية بخاتى وذلك بسبب السرعة الجنونية تم نقلهما إلى المستشفى تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد يفيد من مصرع عبد السلام أحمد 52 عاما كما أصيب نجله أحمد 22 عاما طالب بإصابات بالغة فى مناطق متفرقة بالجسد وذلك إثر حادث تصادم بين سيارتى ملاكى على طريق شبين الكوم، تلا أمام قرية بخاتى وذلك بسبب السرعة الجنونية تم نقلهما إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.