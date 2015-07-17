مصرع محامٍ وإصابة نجله فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى محام بقرية الجلايمة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه وأصيب نجله بإصابات بالغة وذلك إثر حادث تصادم بين سيارتى ملاكى على طريق شبين الكوم، تلا أمام قرية بخاتى وذلك بسبب السرعة الجنونية تم نقلهما إلى المستشفى تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمود سعد يفيد من مصرع عبد السلام أحمد 52 عاما كما أصيب نجله أحمد 22 عاما طالب بإصابات بالغة فى مناطق متفرقة بالجسد وذلك إثر حادث تصادم بين سيارتى ملاكى على طريق شبين الكوم، تلا أمام قرية بخاتى وذلك بسبب السرعة الجنونية تم نقلهما إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.