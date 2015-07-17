مصدر من حماس: مشعل يجتمع بالعاهل السعودى فى أول لقاء منذ سنوات

صرح مصدر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأن خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس ومسؤولين كبارا آخرين من الحركة اجتمعوا مع العاهل السعودى الملك سلمان وقيادات سعودية فى أول لقاء بين الجانبين منذ سنوات.

وقال المصدر لرويترز "تناول الوفد الوحدة الفلسطينية والوضع السياسى بالمنطقة. ونأمل أن يساعد هذا الاجتماع فى تطور العلاقات بين حماس والمملكة العربية السعودية."

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