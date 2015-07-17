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بالصور.. حديقة الأزهر تفتح أبوابها أمام الزائرين.. وزحام على شبابيك التذاكر

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فتحت حديقة الأزهر بوابات الدخول لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتدافع صغار السن على البوابات بمجرد فتح البوابات، مما تسبب فى حالة من الزحام والهرج والمرج أمام شبابيك تذاكر الدخول.

وخصصت الحديقة 10 شبابيك للتذاكر، إلا أنها فعّلت 3 شبابيك فقط، فى ظل تكدس الزائرين على البوابات للدخول، فيما حاول أمن الحديقة تنظيم عمليات الدخول، وبلغت سعر تذكرة الدخول 15 جنيها للكبار و10 جنيهات للأطفال من سن 4 لـ12 سنة.

وشهدت حديقة الأزهر توافد المئات من الأطفال وصغار السن الذين اصطفوا على البوابات وشبابيك التذاكر فى انتظار الدخول للحديقة للاحتفال، فيما تنشب مشادات بين صغار السن بين الحين والآخر.
>المئات من صغار السن يصطفون امام شبابيك التذاكر -اليوم السابع -7 -2015
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المئات من صغار السن يصطفون امام شبابيك التذاكر

بدء فتح شبابيك التذاكر -اليوم السابع -7 -2015
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بدء فتح شبابيك التذاكر

مشادات بين صغار السن قبل دخول الحديقة -اليوم السابع -7 -2015
>

مشادات بين صغار السن قبل دخول الحديقة

تزاحم وتكدس صغار السن امام شبابيك التذاكر -اليوم السابع -7 -2015
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تزاحم وتكدس صغار السن امام شبابيك التذاكر


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