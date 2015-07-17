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الزمالك يحجز فندق الإقامة بـ4 محافظات مختلفة تحسبا للقمة ' المجهولة '

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الزمالك يحجز فندق الإقامة بـ4 محافظات مختلفة تحسبا للقمة ' المجهولة ' الزمالك يحجز فندق الإقامة بـ4 محافظات مختلفة تحسبا للقمة ' المجهولة '

لم تتضح الرؤية بشكل كبير حتى الآن فيما يتعلق بالملعب الذي سيستضيف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.

اتحاد الكرة قرر إقامة المباراة في ملعب الجونة بالساعة 4.30 عصرا، وهو ما رفضه كلا الناديين.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا بذلك وأكد مدربه فتحي مبروك أن الفريق لن يخوض المباراة على هذا الملعب.

بينما الزمالك قرر حجز فندق الإقامة في 4 محافظات مختلفة تحسبا لنقل المباراة لملعب أخر في أي لحظة.

فقام مسؤولو القلعة البيضاء بحجز 4 فنادق في 4 مدن مختلفة هي القاهرة، الإسكندرية، السويس والغردقة وفقا للموقع الرسمي للنادي.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا قبل المباراة بيوم واحد فقط.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط في هذه المباراة من أجل التتويج رسميا بالمسابقة الغائبة عن خزائنه منذ 2004.

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