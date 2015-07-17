صوّتوا: ما هو التتر الغنائي الدرامي الأجمل في رمضان 2015؟

أصبح اليوم التتر الغنائي عنصر جذب أساسي للعمل الدرامي وأحد أسباب نجاحه الجماهيري والفني. لكن في كل عام تنجح تترات وتفشل تترات أخرى جراء التكرار أو الإقتباس أو تسجيلها على عجالة أو اختيار صنّاعها بناء على علاقات ومصالح مشتركة ومجاملة، فما هي أقوى وأجمل التترات المتوائمة مع قصة وأحداث العمل الذي تعدّ مقدمته الغنائية فاتح شهية للمشاهد لحثّه على متابعته 30 ليلة كاملة وربما أكثر. فما هو برأيكم التتر الغنائي الدرامي الأجمل في رمضان 2015؟

وائل جسار في "مريم" ملك الإحساس الدرامي

وائل جسار كعادته دائماً منذ بدأ يغني تترات المسلسلات الغنائية يحسن اختيار كلمات تعبّر بعمق عن قصة العمل الدرامي. وإحساسه دائماً يحدث الفرق الأكبر في نجاحه وضرب وتر حساس في وجدان وقلوب ملايين المشاهدين، وهيفاء وهبي هذا العام كانت محظوظة فيه وقدم لها أغنية مطابقة ومعبرة عن أحداث العمل تماماً.

عودة قوية لراشد الماجد في " سيلفي"

ولا شك بأن غناء الفنان السعودي راشد الماجد لتتر المسلسل السعودي الكوميدي "سيلفي" مثّل عودة قوية له للتترات الغنائية وإضافة قوية للعمل وطابقت كلماته وإحساسه الصور الإجتماعية الواقعية لـ"سيلفي". وكان إحساسه العنصر الأكثر جاذبية في "سيلفي".

إحساس راغب علامة في تتره "حبيني" يضفي عمقاً رومانسياً لـ" 24 قيراط"

اختيار راغب علامة لغناء تتر "حبيني" لمقدمة المسلسل العربي "24 قيراط" لأبطاله: ماغي بو غصن وسيرين عبد النور وعابد فهد، كان اختياراً ذكياً وصائباً لكونه أحد أبرز نجوم الأغنية الرومانسية الناجحة في العالم العربي،وإحساسه العذب في أداء مقاطع الأغنية بدفء غير عادي أضاف عمقاً رومانسياً مميزاً لقصة وأحداث "24 " قيراط، وكان غناؤه للتتر فارقاً جديداً لعلامة قبل أن يكون للمسلسل لا بد ستشجعه على المضي قدماً في غناء التترات بالمستقبل.

نانسي عجرم الأكثر تأثيراً في "حالة عشق"

هذا العام كانت نانسي عجرم الأكثر تأثيراً وقوة وجمالاً بين مطربات التترات العربيات في أدائها الشجي الدافىء لتتر المسلسل الإجتماعي "حالة عشق" لبطلته مي عز الدين وقدمت تتراً يحكي بإحساس أنثوي عال صراع البطلة بين شخصيتين شقيقتين توأم إحداهما اختفت في المجهول.

شيرين عبد الوهاب تكسب الرهان بالتتر والتمثيل معاً في "طريقي"

وكسبت الفنانة شيرين عبدالوهاب الرهان بالتتر الغنائي والتمثيل معاً في مسلسلها الدرامي الأول "طريقي" وهي برغم أنها سبق وغنت تترات أفلام ومسلسلات، إلا أن جمهورها فرح بمسلسلها واستقبله بحفاوة، وإحساس شيرين الدافىء سر نجاح تتر مسلسلها ومسلسلها نفسه، وأعلن بقوة: شيرين الممثلة مستمرة في أعمال قادمة.

صابر الرباعي في "ذهاب وعودة" نجاح جديد

وتميز صابر الرباعي في ماراثون التترات بأدائه الحساس الحزين المعبر عن الحزن والألم وبحث البطل خالد عن إبنه ياسين المخطوف في "ذهاب وعودة". ومزقت آهاته القلوب وتماثل بالقوة مع أداء أحمد السقا الصادق، ونجحا معاً في رمضان 2015.

مروان خوري وحصة الأسد في التترات الغنائية في مسلسلات: "قلبي دق" و"تشيللو" و"قابل للكسر"

قد يختلف ويتفق البعض في أداء الملحن والشاعر والمغني مروان خوري لعدّة تترات في نفس العام لأنه يخاطر بمنافسته لنفسه، ويعدّ تتره الأقوى والأكثر رومانسية هو تتره للمسلسل اللبناني "قلبي دق" لبطليه: كارين رزق الله ويورغو شلهوب المختلف عن تتراته الأخرى والتي لاقت هوى وشغف لدى المشاهدين.

وهو في تتره الغنائي المميز لمسلسل "تشيللو" لأبطاله: نادين نجيم وتيم حسن ويوسف الخال شعرنا أنه نقل للمستمع روح أغنيته السابقة "لو" موسيقياً الذي غنته "إليسا" العام الفائت لمقدمة مسلسل "لو". كما غنى أيضاً بإحساس عالٍ تتر المسلسل الخليجي "قابل للكسر" لبطلته ميساء مغربي. وفاز مروان بحصة الأسد بعدد التترات التي غناها بالإضافة لكتابة وتلحين تتر مسلسل "24 قيراط" الذي أدّاه الفنان راغب علامة.

أحلام في "حال مناير" تقدم أغنية تجسد صورة الدراما الخليجية

وغيّرت الفنانة أحلام جلدها الفني بأدائها لتتر مسلسل "حال مناير" لبطلته حياة الفهد بتقديمها أغنية موجعة وواقعية تجسد صورة الدراما الخليجية البكائية بكافة أشكالها وتعبّر عن صبر المرأة على جرحها وحالها وقوة إرادتها وصلابتها أمام كافة الظروف الصعبة لكن الموسيقى وأداء وإسم أحلام منحه الإضافة والقوة.

نوال في "أمنا رويحة الجنة" رائحة العاطفة التي لا تموت

جاء اختيار الفنانة نوال لغناء تتر المسلسل الإجتماعي "أمنا رويحة الجنة" لسعاد عبدالله في مكانه ونقلت إلينا بإحساسها الجميل الفياض بالأحاسيس رائحة عاطفة الأم التي لا تموت لكن اللحن كان دون قامتها الصوتية لكن جاء ضمن إمكانات الملحن الشاب بشار الشطي.

بوسي تنضم لنادي الأغنية الشعبية في "يا أنا يا إنتي"

وانضمت الفنانة بوسي لنادي نجوم الأغنية الشعبية بغنائها الجميل الشعبي برائحة الشارع المصري لتتر المسلسل الكوميدي "يا أنا يا أنتي" لبطلتيه فيفي عبده وسمية الخشاب.

ميادة بسيليس في "حرائر" صوت المرأة الحرة في زمن الذكورة والإحتلال

أحسنت الفنانة ميادة بسيليس بأدائها الصادق التعبير عن المرأة السورية الحرة التي تناضل قيود الإحتلال العثماني والتسلط الذكوري وقيود المجتمع لتخلق مجتمعاً جديداً يساوي بين الرجال والنساء.

حمادة هلال في "ولي العهد" يجمع بالتتر لمة أخوة شتتهم الطمع والمال

أحب الجمهور أداء حمادة هلال الممثل في مسلسل "ولي العهد" كما أحب إحساسه بأدائه تتر مسلسله "ولي العهد" الذي جمع بها لمة العيلة والإخوة الحلوة بالتتر بعد أن شتتهم الطمع والمال.

خالد عبد الرحمن في "الذاهبة" يناجي الدنيا المتقلبة بأسلوبه

قدم الفنان خالد عبد الرحمن تتراً غنياً بمعاني صراع الإنسان مع الدنيا وفصولها الطبيعية والعاطفية والنفسية ضمن موسيقى خليجية الإيقاع وذات طابع شديد الخصوصية.

أحمد سعد في "الصعلوك" يغني للمهمشين وصعاليك الدنيا

ووصل إحساس الفنان أحمد سعد بتتر مسلسل "الصعلوك" لبطله خالد الصاوي قلوب عامة الناس والمصريين بأغنيته "أنا المنسي أنا الصعلوك" التي غنى فيها بإحساس مرهف للمهمشين والمنسيين وعابري السبيل والصعاليك الذين كثروا في هذه الدنيا جراء الظروف الصعبة ويعبر عن حال وإحساس البطل الصعلوك الذي لم ينسه التشرد إنسانيته.

آدم ينافس نفسه بقوة في "عناية مشددة" و"الكابوس"

يعد آدم من أكثر الفنانين نجاحاً وحظاً في التترات الغنائية،وحقق تتره "في حب يؤذي" لمسلسل "الكابوس" لبطلته غادة عبدالرازق شعبية لدى محبيها وتداول بكثرة في مواقع التواصل الإجتماعي لتعبيره العميق عن مشاعر مشيرة كأم تجاه إبنها القتيل فارس الذي قتل بوحشية وقطعت رأسه ورمي في مقلب نفايات.

وينافس آدم نفسه بقوة في غنائه تتر المسلسل السوري "عناية مشددة" لبطله عباس النوري بعد مسلسل "الكابوس" المصري في رمضان 2015 بتقديمه أغنية تستحضر دمشق مدينة السلام قبل سنوات الحرب الأخيرة المدمرة للشجر والبشر على حد سواء بجماليات أدائية خاصة.

حازم شريف في "بانتظار الياسمين" يحرق القلوب بأصعب ألم

وأدى بإحساس عال مميز بحرفية تقنية في الأداء والتعبير نجم "آراب أيدول" السوري حازم شريف تتر المسلسل الإجتماعي الواقعي "بانتظار الياسمين". وأحسن التعبير غنائياً عن مأساة النازحين المشردين عن بيوتهم ومسقط رأسهم وافتقادهم للحرية والأمان.ولا نبالغ إن قلنا أن أدائه وإحساسه فاق نجوم الغناء من الصف الأول الذين غنوا تترات بنمطية لا تختلف عن أعمالهم الغنائية السابقة.

يارا في "زواج بالإكراه" تأسر القلوب برومانسية الأنثى المنكسرة

وعبّرت الفنانة يارا بأسلوبها الخاص وإحساسها الدافىء عن عنوان المسلسل الإجتماعي "زواج بالإكراه" لبطلته زينة ومعناه ومدلولاته الإجتماعية برومانسية الأنثى العربية المنكسرة كل يوم على يد أب أو أخ أو زوج متسلط وعبرت عن حال البطلة بعبارات: هي الأيام كدة- غريبة في كل حاجة،وبتدوس على ده وده.

ملحم زين في "طوق البنات 2" مستمر في نجاحه

واستمر الفنان ملحم زين بنجاحه في الموسم الثاني من مسلسل البيئة الشامية "طوق البنات 2" بشارته الغنائية المعبرة عن حب الأرض والوطن ، وصوته الجبلي المفعم بالكبرياء والرجولة عبّر بصدق عن مضمونه.