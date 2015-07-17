الصحة: 6 وفيات و3 مصابين فى اشتباكات الإخوان وأهالى الطالبية

أكد الدكتور خالد وشاحى رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة أن الاشتباكات التى وقعت صباح اليوم الجمعة بين عناصر جماعة الإخوان وأهالى الطالبية عقب صلاة العيد، أسفرت عن وفاة 6 وإصابة 3 مواطنين.

وقال الدكتور خالد وشاحى رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن جثث المتوفين فى مشرحة مستشفيات الهرم وأم المصريين، وإن المصابين الـ 3 فى مستشفيات أم المصريين والهرم.

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