مبادرة "إسكندرية أمان زى زمان" تستعد لمواجهة التحرش فى عيد الفطر

اختتمت مبادرة "إسكندرية أمان زى زمان" تدريب المتطوعين فى مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، لتدشين الحملة بعد إفطار آخر أيام رمضان مباشرة، وانطلاقها فى عيد الفطر المبارك.

وقال كريم محروس أحد خبراء مكافحة التحرش وأحد المشاركين فى تصميم وتنفيذ الحملة لليوم السابع، أن مدينة الإسكندرية ستقدم هذا العام نموذجا احترافيا لمكافحة التحرش يبدأ فى العيد ويستمر على مدار العام بغرض القضاء على ظاهرة التحرش، حيث تضافرت جهود منظمات المجتمع المدنى والهيئات الرسمية والمبادرات الشبابية لتقديم مبادرة بعنوان "إسكندرية أمان زى زمان".

وأشار " محروس" إلى أن المبادرة تعتمد على تدريب العشرات من المتطوعين على برنامج مدته أكثر من 16 ساعة يستهدف تغطية كل الجوانب النفسية والقانونية والحقوقية الخاصة بجريمة التحرش، وفض المنازعات بخلاف التدريبات العملية للتعامل مع سيناريوهات التحرش المختلفة.