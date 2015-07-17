استنفار أمنى بسوهاج والدفع بـ500 ضابط لتأمين احتفالات العيد

أعلنت مديرية أمن سوهاج حالة الاستنفار الأمنى العام بجميع المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المديرية، وذلك لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بكل الساحات البالغ عددها 149 ساحة صلاة، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والترفيهية وشاطئ النيل والمراسى والعائمات.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم تعيين 9 لواءات كوظائف إشرافية على عملية التأمين، وتم تقسيم المراكز الإدارة على مستوى المحافظة إلى قطاعات أمنية لسهولة السيطرة عليها ومتابعتها على مدار الساعة، كما تم الدفع بـ500 ضابط نظام وبحث جنائى للمشاركة فى عملية التأمين وعدد 3000 فرد نظامى وبحث جنائى بالإضافة إلى 18 تشكيل فض أمن مركزى و8 مجموعات قتالية و10 مجموعات خاصة، وعدد من المدرعات المجهزة من إدارة قوات الأمن وعدد من وحدات تدخل سريع وتم عمل كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة، كما تم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة.

أما اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية أوضح أنه تم تفعيل خدمات حماية العنف ضد المرأة بكل التجمعات هذه الخدمات صدرت لها التعليمات المشددة للتعامل مع أى حالات عنف أو تحرش ضد الفتيات بالشارع وأنه سوف يتم التعامل مع تلك الحالات بالقانون الذى سوف يتم تطبيقه كاملا على أى شاب متحرش بالقول أو بالفعل، وإننا نناشد الجميع الالتزام بالآداب العامة لأننا كلنا شعب واحد تربطنا علاقات وأن الفتاة التى تتواجد بالشارع هى شقيقتك وزوجتك وقريبتك فحافظ عليها وحافظ على نفسك ونتمنى عيدا سعيدا للجميع.

أما العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية أشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بإدارة المباحث الجنائية للدرجة القصوى لكل الضباط والأفراد بوحدات المباحث والأقسام لحين انتهاء كل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، كما تم وضع وحدة الإنقاذ النهرى والبرى فى حالة الاستعداد القصوى وتجهيز اللنشات لتأمين المسطح المائى خاصة المدن والقرى المطلة على النيل بدائرة المديرية وملاحظة الحالة بجميع المراسى والعائمات والمعديات بكل أنواعها لسرعة التعامل مع حالات الغرق.

وعلى جانب آخر أوضح العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية أنه تم تعيين ضباط من الحماية المدنية بكل قطاع مع مداومة المرور بصفة دورية لمفتشى المفرقعات بسيارات للكشف عن المفرقعات وسيارات إطفاء للتحرك السريع فى حالة حدوث أى حوادث، وأنه تم رفع أى سيارات بالشوارع، خاصة الرئيسية منها لمنع حدوث أى تجاوزات من الخارجين.

أما إدارة المرور برئاسة العميد هشام عبد الصمد مدير الإدارة فقد قامت بوضع خطة مرورية محكمة من خلال تكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات، كما قررت إدارة المرور رفع أى سيارات يتم تواجدها بالمناطق الحيوية المنشآت العامة والخاصة.

هذا وقد أكد مصر أمنى مسئول أن القوات المسلحة قامت بالدفع بعدد من المدرعات الخاصة بها لتأمين المنشآت الحيوية العامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى قوات حماية المواطنين.

وفى نهاية التصريحات قال اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إن استعدادنا للاحتفالات بعيد الفطر المبارك لا يختلف عن أى استحقاق تعاملنا معه من قبل، وإننا قمنا بشن العديد من الحملات الأمنية المكبرة لاستهداف العديد من العناصر الإجرامية الخطرة وعناصر جماعة الإخوان التى وردت معلومات أنها تعتزم تعكير صفو الأمن العام للمواطنين، بمعنى أننا قمنا بضربات استباقية لتلك العانصر، وأننى أطمئن الجميع أننا نعمل على تأمينهم ونتمنى للجميع عيدا سعيدا، وإننا متواجدون معهم على مدار الساعة نسهر على خدمتهم وحمايتهم.