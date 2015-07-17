بالفيديو والصور.. الآلاف يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد فى دمياط

أدى الآلاف من أبناء محافظة دمياط صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمختلف قرى ومدن المحافظة، وكانت مديرية أوقاف دمياط قد خصصت 55 ساحة لصلاة العيد من بينها ساحة ميدان الساعة، وشارك الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء حسن البرديسى مدير أمن دمياط المواطنين صلاة عيد الفطر.

وتناولت خطبة العيد فضل صيام رمضان والحكمة من عيد الفطر وأهمية زكاة الفطر لمساعدة المحتاجين، وإضفاء جو من البهجة والسعادة عليهم للإحساس بمتعة العيد.

وخرج آلاف المواطنين من أبناء دمياط إلى الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء تسودها الفرحة والسعادة، وامتلأت الحدائق العامة بالأطفال وبائعى الألعاب والبالونات، واستمتع مئات الأسر بركوب الخيول والمراكب النيلية بمجرى نهر النيل بدمياط.

كما استقبل مصيف رأس البر رواده منذ الصباح الباكر من أبناء دمياط والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة برأس البر ومنطقة اللسان البقعة الرائعة ملتقى نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط‏.‏

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