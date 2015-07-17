منع الإجازات بالمديريات الخدمية والمياه والصحة بالغربية خلال العيد

مراقبة السلع التموينية

خطة مرورية

مصلى العيد

رفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ فى كافة القطاعات والمديريات بدءا من اليوم الجمعة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين فى مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورا>وأصدر السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمى والتنسيق بين كافة القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية، والاستهلاكية وبكميات مناسبة وتكثيف حملات مراقبة الأسواق، والتفتيش الدورى على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة لضمان سلامتها صحيا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وعرض وإنتاج اللحوم سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها وأيضا مراقبة محال عرض وبيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة وضمان سلامتها.>كما أصدر المحافظ تعليماته بإعداد خطة مرورية لتنظيم حركة المرور فى الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث اختناقات وتكثيف الحملات المرورية بمناطق الحدائق العامة والملاهى والمتنزهات وكورنيش النيل بمدن زفتى وكفر الزيات وبسيون، وتكثيف ورديات العمل بقطاعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وأجهزة النظافة العامة بالشوارع طوال 24 ساعة خلال فترة أجازة العيد وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة للمشاة والمارة وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية بالمدن.>وأعدت مديرية الأوقاف بالغربية" 315 "ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بدائرة المحافظة، تضم ساحتين رئيسيتين، و313 ساحة فرعية.

وأكدت مديرية الأوقاف أن الساحات الرئيسية هى بإستاد طنطا الرياضى، ويستوعب 10 آلاف مصلٍ، وساحة كوبرى الرباط بكفر حجازى بالمحلة الكبرى، وتستوعب 10 آلاف مصلٍ.

طوارئ بصحة الغربية

>ورفعت مديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور محمد شرشر حالة الطوارئ والاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية والحميات وبنوك الدم ومرفق الإسعاف، لتعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، وتكثيف الورديات وإعداد فريق طبى سريع لكل مستشفى وعدم التصريح بأى إجازات، خلال فترة العيد، وتوفير كل الأدوية اللازمة وخصوصا أدوية الإسعاف والطوارئ، وتوفير الأمصال والطعوم العلاجية والوقائية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظةـ

كما تم توفير كميات الدم والأكسجين وعمل الدعاية اللازمة لحث المواطنين على التبرع بالدم، والتأكد من توفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات خاصة الأدوية والمحاليل والمطهرات والأمصال اللازمة لمواجهة اى ظروف طارئة بالإضافة إلى تواجد فريق طبى كامل بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدى أخصائيين ونواب وهيئة التمريض طول 24 ساعة، لمواجهة أى حالة طوارئ وإعداد وتجهيز المعامل وتوفير الأمصال والكيماويات الخاصة بالتحاليل واستكمال أى نقص منها.

وتم تشكيل غرفة عمليات وقائية لتلقى شكاوى المواطنين بأى حالة مرضية وسرعة الإبلاغ عنها بمستشفيات الحميات والوحدات الصحية المختلفة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية له.

شركة مياه الشرب

شركة الكهرباء

>وفى مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بإعداد نظام ورديات طوال 24 ساعة بجميع المحطات والشبكات وتزويد جميع فروع الشركة بالمحافظة بغرفة للطوارئ مدربة على مواجهة أية حالات طوارئ فى هذا المجال , وتم تخصيص الخط الساخن 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورا بجميع مراكز ومدن المحافظة.>واستعد قطاع الكهرباء بالمحافظة بإعداد فرق مدربة لإصلاح أية أعطال كهرباء بجميع مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية طوال 24 ساعة. وتكثيف الإنارة فى الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة والملاهى وتشكيل غرفة عمليات بجميع الفروع لإزالة أية أعطال طارئة فور حدوثها بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام القطاع وتحت إشراف المدير العام.