بالصور.. محافظ جنوب سيناء ينتهى من صلاة العيد.. ويغادر ساحة "الطور"

انتهى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مركز شباب طور سيناء، وسط أهالى المحافظة، برفقة اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم إغلاق الطرق المؤدية لساحة مركز الشباب أمام السيارات وعمل حرم للساحة من جميع الاتجاهات مسافة 500 متر وانتشار مكثف لقوات الأمن وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والمرور ودخول المصلين من خلال بوابات إلكترونية لأول مرة.

ورافق المحافظ اللواء حاتم أمين مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء واللواء جمال الريس السكرتير المساعد واللواء محمود سامى حكمدار المحافظة والعقيد محمود سعد نائب مأمور قسم شرطة طور سيناء، والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف وعلى أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة وممثلى القيادات الأمنية ومشايخ وعواقل البدو الذين حرصوا على تهنئة المحافظ بعد أداء الصلاة مباشرة.

وركز موضوع الخطبة عن فرحة المسلمين بالعيد وصلة الرحم وهدى النبى محمد صل الله عليه وسلم يوم عيد الفطر، وألقى الخطبة الشيخ جابر شلتوت إمام وخطيب مسجد المنشية بطور سيناء.

كما تناول شلتوت آداب العيد، مؤكدًا ضرورة صلة الرحم، ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.



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