أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ جنوب سيناء ينتهى من صلاة العيد.. ويغادر ساحة "الطور"

Google+ Print
انتهى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مركز شباب طور سيناء، وسط أهالى المحافظة، برفقة اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم إغلاق الطرق المؤدية لساحة مركز الشباب أمام السيارات وعمل حرم للساحة من جميع الاتجاهات مسافة 500 متر وانتشار مكثف لقوات الأمن وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والمرور ودخول المصلين من خلال بوابات إلكترونية لأول مرة.

ورافق المحافظ اللواء حاتم أمين مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء واللواء جمال الريس السكرتير المساعد واللواء محمود سامى حكمدار المحافظة والعقيد محمود سعد نائب مأمور قسم شرطة طور سيناء، والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف وعلى أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة وممثلى القيادات الأمنية ومشايخ وعواقل البدو الذين حرصوا على تهنئة المحافظ بعد أداء الصلاة مباشرة.

وركز موضوع الخطبة عن فرحة المسلمين بالعيد وصلة الرحم وهدى النبى محمد صل الله عليه وسلم يوم عيد الفطر، وألقى الخطبة الشيخ جابر شلتوت إمام وخطيب مسجد المنشية بطور سيناء.

كما تناول شلتوت آداب العيد، مؤكدًا ضرورة صلة الرحم، ودعا الله أن يحفظ وشعبها وجيشها من كل سوء.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار