بالصور.. محافظ كفر الشيخ عقب صلاة العيد: هناك مشروعات ستجلب الخير للمحافظة

أدى آلاف المواطنين صلاة العيد فى 295 ساحة بمدن وقرى المحافظة، وشاركهم خلالها الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ بحضور اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى واللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب صلاة العيد وخطبة العيد، صافح المحافظ أهالى كفر الشيخ فى ساحة الاستاد الرياضى، ووعدهم بالكثير من المشروعات التى ستجلب الخير لأهالى المحافظة.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد أيام عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية.

وفتحت الحدائق العامة والمتنزهات أبوابها أمام الجمهور، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة.



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المحافظ ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد



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الآلاف يؤدون صلاة العيد



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المحافظ ومدير الأمن والمستشار العسكرى يستمعون للخطبة



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جانب من المصلين



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عدد من التنفيذيين



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جانب من المصلين

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