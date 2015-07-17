وزير الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ خلال أيام العيد لمواجهة أى أعطال

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف كل المناورات والصيانات الدورية خلال أيام عيد الفطر، وخاصة فى أوقات الذروة وتخصيص غرف عمليات للمتابعة، وذلك على مستوى كل شركة وبإشراف رئيس الشركة.

وأضاف الدكتور محمد شاكر فى بيان له، أن هناك غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة والتعامل السريع مع أى أعطال، مع تواجد أعداد كافية من قيادات شركات الكهرباء وأطقم الصيانة على مدار الساعة، وسيتم تخصيص ماكينات الطوارئ للاحتفالات العامة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوجيه بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد أثناء صلاة العيد، واستمرار التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة ومولدات متحركة للمناطق، التى تتأثر بضعف التيار أو يحدث بها أعطال مفاجئة، وذلك بالتنسيق مع المحليات والأوقاف وشرطة الكهرباء.

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