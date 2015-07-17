بالصور.. أقباط سوهاج يهنئون المسلمين بعيد الفطر المبارك

فى لفتة رائعة تمثل الوحدة الوطنية التى عاش عليها مسلمو وأقباط الصعيد، وتجسد مدى التناغم والانسجام والود بين أبناء الوطن الواحد، حمل بعض أقباط سوهاج لافتات تهنئة للمسلمين عقب أداء صلاة العيد باستاد سوهاج الرياضى، وقاموا بتهنئة المسلمين أثناء خروجهم من الصلاة، كما قاموا بتوزيع الحلوى عليهم أيضا.

وتفاعل المسلمون الذين كانوا يؤدون الصلاة أثناء خروجهم من البوابة الرئيسية للاستاد، وأثناء مرورهم بجوار شباب الأقباط، منهم من كان يمد يده للسلام، وأخرون لوحوا بيديهم، نظرا لبعد المسافة وشدة الازدحام.

ومن بين العبارات التى كتبت على اللافتات التى رفعها أقباط سوهاج "أخويا المسلم كل سنة وانت طيب.. عيد فطر مبارك عليك مليان بالفرحة والبهجة ليك.. أخوك المسيحى..فريق نور الحياة".."أنا مسيحى وبحب المسلمين وبحب أقولهم كل سنة وانتم طيبين".

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