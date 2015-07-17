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مصرع شابين وإصابة ثالث فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى الدقهلية

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مصرع شابين وإصابة ثالث فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى الدقهلية مصرع شابين وإصابة ثالث فى حادث تصادم دراجتين ناريتين فى الدقهلية
لقى شابان مصرعها وأصيب آخر بإصابات خطيرة بعد حادث تصادم على طريق بنى عبيد فى الدقهلية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعى عمارة مدير مباحث المديرية، بمصرع "حمدى حسن محمد حسانين" 22 سنة ومقيم بمركز بنى عبيد و"عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد الفتاح" 26 سنة وتم نقل "محمد نجيب حسانين عبد العزيز" إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة فى حالة خطيرة نتيجة حادث تصادم بين بين دراجتين ناريتين عل طريق بنى عبيد، وسادت حالة من الغضب بين الأهالى مستنكرين تجاهل المسئولين لهذا الطريق الذى كان سببا فى وفاة خيرة شباب المدينة.

من جانبه قال محمد عبد الغنى شادى، المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة، يبدو أن طريق ميت فارس بنى عبيد سقط من حسابات المسئولين فالطريق سيئ جدا وضيق جدا وهناك خلل فى الأسفلت بطول الطريق ولا يوجد به أعمدة إنارة على الطريق، وغير ممهد مما يعرض آلاف السيارات والمارة لكوارث كبرى.

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مصر 365