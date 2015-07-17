لمريض السكر.. 3 طرق للاستمتاع بالكحك مع أسرتك بدون مخاطر صحية

يحتفل المصريين بالعيد واهم مظاهر الاحتفال هو صنع الكحك بل أن جميع الدول الإسلامية تحتفل بالعيد بصنع الكحك كل حسب طريقته ويحتار مريض السكر هل يمكن تناول كحك العيد بدون مخاطر صحية وبدون مضاعفات أم لا يستطيع الاحتفال بالعيد مع اسرتة وتناول الكحك.. أطباء السكر ينصحون مريض السكر بتناول الحكك والاحتفال مع الأسرة ولكن لابد أن يتبع بعض الضوابط والشروط لقضاء عيد بدون مخاطر صحية..

تقول الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم لا نستطيع حرمان مريض السكر نهائيا من تناول الكحك لكن هناك طرق يمكن تطبيقها لتناول الكحك بدون تعب فى العيد.

أولا: تناول الكحك سادة او بالمكسرات وتجنب الملبن أو العجمية لأن بهما سكريات أكثر.

> ثانيا: عدم وضع سكر على الكحك أو وضع طبقة بسيطة جدا أو مسح السكر بعد وضعة على الكحك.

> ثالثا: يمكن لمريض السكر أن يستبدل وجبة الإفطار بتناول ثلاث كحكات أو كحكتين بحجم صغير وبسكوته واحدة مع الشاى أو القهوة أو أن يتناول الكحك بين كل وجبة ووجبة وإذا أراد تناوله بعد وجبة الغداء مباشرة تجنب تناول الأرز أو العيش مع الوجبة.