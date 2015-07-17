الدهون المشبعة الموجودة فى الكعك والبسكويت لها تأثير مماثل للمخدرات

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، ترتبط بما سنقبل عليه من تناول كعك وبسكويت العيد وبتأثير الإفراط فى تناولها، حيث أفادت بأن أنواعا معينة من الدهون لها تأثير مماثل على الدماغ مثل المخدرات من النوع "A".

وقد أظهرت الدراسة أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة تتسبب فى تغيير السلوك الذى يشبه إلى حد كبير سلوك المدمن، والذى يتطلب زيادة الجرعة مع مرور الوقت.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم أن الدهون المشبعة هى نوع من الدهون الموجودة فى الزبدة والدهن والفطائر والكعك والبسكويت، واللحوم والجبن والقشدة، وزيت النخيل وزيت جوز الهند.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى طبقت على الفئران، ضعفا وانخفاضا فى أداء هرمون الدوبامين المسئول عن نظام التحفيز والمكافأة فى الدماغ مع أكل الكثير من الدهون المشبعة.

وفسر الباحثون نتائج الدراسة، أن هذا يشبه إلى حد كبير تعاطى المخدرات، حيث يجب على الشخص زيادة جرعة الدواء مع مرور الوقت للحصول على نفس الشعور بالرضا.

وأضاف الباحثون أن أبحاثنا تشير إلى أنه بغض النظر عن زيادة الوزن والسمنة، فإن الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تسبب ضعف فى أداء دوائر الدماغ المتورطة فى اضطرابات المزاج، وإدمان المخدرات، والإفراط فى تناول الطعام، ونشرت الدراسة فى دورية “Neuropsychopharmacology”، وجاءت نتائجها مؤخراً عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية.