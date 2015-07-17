أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الدهون المشبعة الموجودة فى الكعك والبسكويت لها تأثير مماثل للمخدرات

Google+ Print
الدهون المشبعة الموجودة فى الكعك والبسكويت لها تأثير مماثل للمخدرات الدهون المشبعة الموجودة فى الكعك والبسكويت لها تأثير مماثل للمخدرات
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، ترتبط بما سنقبل عليه من تناول كعك وبسكويت العيد وبتأثير الإفراط فى تناولها، حيث أفادت بأن أنواعا معينة من لها تأثير مماثل على الدماغ مثل المخدرات من النوع "A".

وقد أظهرت الدراسة أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة تتسبب فى تغيير السلوك الذى يشبه إلى حد كبير سلوك المدمن، والذى يتطلب زيادة الجرعة مع مرور الوقت.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم أن الدهون المشبعة هى نوع من الدهون الموجودة فى الزبدة والدهن والفطائر والكعك والبسكويت، واللحوم والجبن والقشدة، وزيت النخيل وزيت جوز الهند.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى طبقت على الفئران، ضعفا وانخفاضا فى أداء هرمون الدوبامين المسئول عن نظام التحفيز والمكافأة فى الدماغ مع أكل الكثير من الدهون المشبعة.

وفسر الباحثون نتائج الدراسة، أن هذا يشبه إلى حد كبير تعاطى المخدرات، حيث يجب على الشخص زيادة جرعة الدواء مع مرور الوقت للحصول على نفس الشعور بالرضا.

وأضاف الباحثون أن أبحاثنا تشير إلى أنه بغض النظر عن زيادة الوزن والسمنة، فإن الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تسبب ضعف فى أداء دوائر الدماغ المتورطة فى اضطرابات المزاج، وإدمان المخدرات، والإفراط فى تناول الطعام، ونشرت الدراسة فى دورية “Neuropsychopharmacology”، وجاءت نتائجها مؤخراً عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم