أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"قومى المرأة" بالغربية يرفع حالة الطوارئ للتصدى لأى حالات تحرش

Google+ Print
"قومى المرأة" بالغربية يرفع حالة الطوارئ للتصدى لأى حالات تحرش "قومى المرأة" بالغربية يرفع حالة الطوارئ للتصدى لأى حالات تحرش
أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتورة صفاء مرعى عن رفع حالة الطوارئ طوال أيام عيد الفطر المبارك، وتخصيص مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس خطوطا ساخنة للإبلاغ عن أى حالات تحرش فى نطاق محافظة الغربية.

وأعلن المجلس القومى للمرأة بالغربية، عن استعداده لتقديم المساندة القانونية والاستشارات للسيدات فى حال الاتجاه لرفع دعاوى قضائية ضد المتحرشين.

وأعلن فرع المجلس فى بيان رسمى صادر عنه تخصيص خطوط هاتفية تعمل خلال عيد الفطر المبارك لتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية "01229247837 و01282948076".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365