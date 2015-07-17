"قومى المرأة" بالغربية يرفع حالة الطوارئ للتصدى لأى حالات تحرش

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتورة صفاء مرعى عن رفع حالة الطوارئ طوال أيام عيد الفطر المبارك، وتخصيص مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس خطوطا ساخنة للإبلاغ عن أى حالات تحرش فى نطاق محافظة الغربية.

وأعلن المجلس القومى للمرأة بالغربية، عن استعداده لتقديم المساندة القانونية والاستشارات للسيدات فى حال الاتجاه لرفع دعاوى قضائية ضد المتحرشين.

وأعلن فرع المجلس فى بيان رسمى صادر عنه تخصيص خطوط هاتفية تعمل خلال عيد الفطر المبارك لتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية "01229247837 و01282948076".