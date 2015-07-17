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بالفيديو والصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر فى 97 ساحة ببنى سويف

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أدى الآلاف من أهالى محافظة بنى سويف صلاة عيد الفطر المبارك، فى 97 ساحات، خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد، وسط تواجد أمنى مكثف.

وتوافدت الأسر على ملاعب استاد التربية والتعليم بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف لأداء صلاة العيد، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن، وقدمت مجموعة من الشباب والفتيات البالونات والهدايا للأطفال.

وفى مركز شباب تزمنت الشرقية، تطوع شباب المركز لتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال صغار السن، كما تم تخصيص مكان مخصص للسيدات، ومنعت صلاة الرجال مع السيدات فى مكان واحد.

وأدى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، صلاة عيد الفطر المبارك بمرافقة المستشار محمد سليم، محافظ الإقليم، والقيادات التنفيذية والأمنية بمسجد الرضا بمنطقة شرق النيل المقابل لمبنى ديوان عام المحافظة.

وتركزت خطبة العيد حول "وحدة الصف ولم الشمل وحقن دماء المسلمين"، وأشار الأئمة إلى أن يوم العيد هو يوم الفرح والسرور، يجب على المسلم فيه صلة رحمه والتصالح بين المتخاصمين والتواصل مع الفقراء.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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مصر 365

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