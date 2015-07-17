أمن الأقصر يلغى إقامة صلاة العيد بميدان السنترال القديم بإسنا لدواعٍ أمنية

ألغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك داخل ميدان السنترال القديم بمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، والذى كان ينظمه سنويا أعضاء الدعوة الإسلامية بالمركز لدواع أمنية.

وتفرق المصلون لعيد الفطر المبارك من الميدان فورا، لكى يلحقوا الصلاة فى أى مسجد قريب بالمنطقة، حيث إن الأمن فض التجمع والتواجد قبيل الصلاة بـ10 دقائق.

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