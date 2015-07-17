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بالصور.. المئات يؤدون صلاة العيد فى شبرا الخيمة

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بالصور.. المئات يؤدون صلاة العيد فى شبرا الخيمة بالصور.. المئات يؤدون صلاة العيد فى شبرا الخيمة
أدى مئات المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة شبرا الخيمة، وتناول فضيلة الشيخ حسن عبد الرازق، إمام وخطيب مسجد الفتح، خطبة العيد عن فضل شهر رمضان المبارك، وفضل الصيام والقيام، وقراءة القرآن، الذى نزل ليلة القدر من شهر رمضان، والعمل به، كما أمر الله تعالى فى كتابه، وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته.

ودعا "عبد الرازق" قائلا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين فيه، ومن عتقاء هذا الشهر، وأن يفرج عن المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، وبعدها تناول الحديث عن عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن العيد فرحة للمسلم، ويجب عليه صلة رحمه.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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