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بالصور.. حضور مكثف للأطفال والنساء فى صلاة العيد بالغربية

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شهدت ساحات صلاة العيد بالغربية حضورا مكثف من الأهالى خاصة النساء والأطفال، وانتشر الباعة الجائلين بلعب الأطفال والبلونات أمام الساحات العامة، كما أقبل الأطفال على ركوب الخيل عقب صلاة العيد أمام استاد طنطا الرياضى.

وشهدت الساحات العامة تعزيزات أمنية، وتواجد مكثف لرجال الشرطة والأمن المركزى، لتأمين المصلين فى صلاة العيد، كما وقفت قوة من الشرطة على مداخل استاد طنطا لتفتيش الحقائب، والتأكد من سلامة الحاضرين.

وقام عدد من رواد المصلى بتوزيع أعلام مجانية للأطفال، وكتبوا عليها "تحيا مصر عيد سعيد"، كما عادت من جديد ظاهرة لافتات مرشحى البرلمان فى الميادين العامة لتهنئة الأهالى بالعيد.

حضور مكثف للنساء فى صلاة العيد -اليوم السابع -7 -2015
>

حضور مكثف للنساء فى صلاة العيد

الأطفال يحرصون على ركوب الخيل عقب صلاة العيد -اليوم السابع -7 -2015
>

الأطفال يحرصون على ركوب الخيل عقب صلاة العيد

زحام جماهيرى فى الساحات العامة -اليوم السابع -7 -2015
>

زحام جماهيرى فى الساحات العامة

البلونات تزين ساحات الصلاة -اليوم السابع -7 -2015
>

البلونات تزين ساحات الصلاة

إقبال جماهيرى من المصلين -اليوم السابع -7 -2015
>

إقبال جماهيرى من المصلين

الباعة الجائلون فى مناطق الصلاة -اليوم السابع -7 -2015
>

الباعة الجائلون فى مناطق الصلاة

الخيول للأطفال فى استاد طنطا -اليوم السابع -7 -2015
>

الخيول للأطفال فى استاد طنطا

بهجة البلونات فى العيد -اليوم السابع -7 -2015
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بهجة البلونات فى العيد


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مصر 365

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