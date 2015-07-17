بالصور..أهالى الأقصر يؤدون صلاة العيد فى 24 ساحة

المحافظ ومدير الأمن يحضران الصلاة بساحة أبو الحجاج الأقصرى

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المحافظ يقدم التهانى لأبناء الأقصر

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مدير الأمن: القوات أدت دورها لتأمين الصلاة بكل قوة

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الأمن يلغى الصلاة بميدان السنترال القديم بإسنا

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أوقاف الأقصر: الصلاة انتهت بصورة طبيعية وتم منع الساحات الخارج القائمة

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أدى الآلاف من أبناء محافظة الأقصر صلاة عيد الفطر المبارك، فى تمام الساعة 5.32 صباحاً، فى 24 ساحة بعدد من مراكز وربوع وقرى المحافظة، للمشاركة فى احتفالية مصر والعالم الإسلامى بأكمله فرحة يوم الجائزة ويوم العيد بعد صيام وقيام شهر رمضان المبارك.وشارك كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء حسام المناوى مساعد وزير الداخلية لأمن الأقصر والعميد على الجزار رئيس مدينة أرمنت والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن، فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وسط تجمعات المئات من الأهالى.وتقدم محافظ الأقصر بخالص التهانى القلبية للمواطنين وأبناء الشعب الأقصرى بعيد الفطر المبارك، قائلاً، "أدعوا الله كما أرى فرحة وجوه أبناء الأقصر فى صلاة العيد أن تبتسم وجوههم دوما، وأن تعود الحياة إلى أفضل صورها السياحية كما كانت سابقا، وأفضل مما كان، لنرتقى بالمحافظة ونجعلها الأولى على مستوى العالم قريبا".من جانبه أكد اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، أنه كلف جميع الضباط وقيادات المحافظة بتأمين أبناء الأقصر خلال احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن رجال المفرقعات قاموا بدورهم على أكمل وجه منذ الصباح الباكر، ومشطوا جميع الساحات والمساجد التى شهدت صلاة العيد، كما انتشرت القوات فى مداخل ومخارج الساحات للوصول لأعلى درجات تأمين الصلاة.وفى السياق ذاته ألغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك داخل ميدان السنترال القديم بمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، والذى كان ينظمه سنوياً أعضاء الدعوة الإسلامية بالمركز لدواع أمنية، وتفرق المصلين لعيد الفطر المبارك من الميدان فوراً، لكى يلحقون الصلاة فى أية مسجد قريب بالمنطقة، حيث أن الأمن فض التجمع والتواجد قبيل الصلاة بـ10 دقائق.ومن جانبه صرح الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بأن صلاة العيد خرجت بالشكل الذى يليق بدعاة وخطباء وآئمة المحافظة، فى 24 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر، فى جميع أرجاء المحافظة، وبالفعل تم تطبيق التعليمات، ولم يتم السماح للصلاة بساحات غير المحدد لها من قبل مديرية الأوقاف.

وأوضح الشيخ محمد صالح لـ"اليوم السابع" أنه صلاة العيد أقيمت فى 24 ساحة بالمحافظة، وهى (ساحة سيدى أبو الحجاج - ساحة السيد يوسف - ساحة منشاة العمارى - ساحة المدامود - ساحة الكرنك الجديدة - ساحة نجع الطارف بالقرنة - ساحة مركز شباب الإقالة - ساحة مركز شباب الزينية بحرى - ساحة عبدالرحمن أبو محمود - ساحة مركز شباب البعيرات - ساحة مركز شباب آل البيت بالحبيل - ساحة مركز شباب الشغب بإسنا - ساحة نجع خميس بالطود - ساحة شارع البحر بالجزيرة بالنمسا بإسنا - ساحة الجمعية الزراعية نجع علوان بالطود - ساحة نجع الجسر بالضبعية - ساحة النور المحمدى الدبابية بإسنا - ساحة أبو فرغلى الحميدات بإسنا - ساحة الرحمن توماس 1 بإسنا - ساحة الرحمن بالهنادى بإسنا - ساحة ال البيت بالحليلية بإسنا - ساحة أبو العربى بالحبيل - ساحة مدافن الساحة الرضوانية بالبغدادى.

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