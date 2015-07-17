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القبض على صاحب محل وبحوزته 168 كيلو لحوم فاسدة بالجيزة

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القبض على صاحب محل وبحوزته 168 كيلو لحوم فاسدة بالجيزة القبض على صاحب محل وبحوزته 168 كيلو لحوم فاسدة بالجيزة
ألقى ضباط والتجارة الداخلية بالجيزة بإشراف اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، القبض على صاحب ثلاجة لحوم، وذلك لاتهامه بحيازة وعرض لحوم وكفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها للبيع غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

ووردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقطاع بقيام بعض أصحاب المحلات وأماكن بيع اللحوم البلدى والمستوردة بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، بحيازة وعرض لحوم وكفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها للبيع، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة من مفتشى التموين وبصحبة لجنة من الطب البيطرى، أسفرت عن ضبط "عبد الصمد . إ" 35 عاما صاحب ثلاجة لعرض اللحوم، وتم ضبط 168 كجم من اللحوم المجمدة ( كفتة – لحم مفروم – كبدة - سجق) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيق .

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مصر 365

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