لتفادى حرقة المعدة فى العيد كل مسلوق ومشوى

بعد انتهاء شهر رمضان ياتى العيد ليطل علينا بمظاهر الفرحة والسعادة وتناول مخبوزات العيد من كحك وبسكوت وغريبة وبتى فور وغيرها مما يساهم فى حدوث حرقة المعدة "الحموضة"، خاصة مع الإفراط فى تناول هذه الأطعمة.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه من أهم الأسباب حدوث حرقة المعدة "الحموضة" إفراط الأشخاص فى تناول المخبوزات التى يرتبط تناولها بالأعياد مثل الكحك بالعجوة والملبن والبتى فور لذلك ننصح بمراعاة الأتى:

1)تناول الأشخاص الدجاج المسلوق أو المشوى بدون جلد كوجبة غذاء عندما يكون الكحك وجبة الإفطار نظرا لأنه يعالج الإحساس بالحموضة بشكل فعال.

2)تناول الأسماك والمأكولات البحرية مشوية أو مسلوقة وهو ما يساهم فى علاج الحموضة بصورة رائعة لذلك ينصح بتناول السمك المشوى أول أيام العيد الفطر المبارك.

3)تناول الشوفان نظرا لأنه يحتوى على نسبة جيدة من الألياف الغذائية والتى تساهم فى تقليل الحموضة، وعلاجها وذلك لقدرتها العالية على امتصاص الأحماض المسببة لها كما أن الموز له نفس الخاصية وهو احتوائه على نسبة عالية من الألياف لذلك ننصح بتناول طبق صغير من الشوفان أو عدد 2 موز كوجبة عشاء فى أيام الفطر المبارك.