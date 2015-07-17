تقرير لوزارة السياحة: أكثر من 50 % من المعتمرين حاصلين على مؤهل عال

كشف تقرير صادر عن وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، برئاسة الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، أن التوزيع النسبى لإعداد الحجاج والمعتمرين المصريين عام 2014، وفقا للنوع كان نسبة الذكور 55 %، فيما بلغت نسبة الإناث 45 % من إجمالى حجم عينة مسوح الحج والعمرة.

وأكد التقرير، أن الفئة العمرية للمعتمرين تراوحت ما بين(20- 39)سنة بنسبة 18 %، بينما بلغت الفئة العمرية (50 سنة فأكثر) نسبة 50 %، وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50 % من المعتمرين حاصلين على مؤهل جامعى وفوق جامعى.

أما عن التوزيع النوعى لأعداد الحجاج فكانت نسبة الذكور هى الأعلى بنسبة 59.1 %، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 40.9 % من إجمالى عينة مسوح الحج والعمرة، كما مثلت الفئة العمرية ما بين " 20- 39 "سنة نسبة 11 %، بينما بلغت الفئة العمرية مابين "40 – 49" سنة نسبة 22,5 %، فيما حصلت الفئة العمرية " 50 سنة فأكثر " على 66.5 % .

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