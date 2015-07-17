أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تقرير لوزارة السياحة: أكثر من 50 % من المعتمرين حاصلين على مؤهل عال

Google+ Print
تقرير لوزارة السياحة: أكثر من 50 % من المعتمرين حاصلين على مؤهل عال تقرير لوزارة السياحة: أكثر من 50 % من المعتمرين حاصلين على مؤهل عال
كشف تقرير صادر عن وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، برئاسة الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، أن التوزيع النسبى لإعداد الحجاج والمعتمرين المصريين عام 2014، وفقا للنوع كان نسبة الذكور 55 %، فيما بلغت نسبة الإناث 45 % من إجمالى حجم عينة مسوح الحج والعمرة.

وأكد التقرير، أن الفئة العمرية للمعتمرين تراوحت ما بين(20- 39)سنة بنسبة 18 %، بينما بلغت الفئة العمرية (50 سنة فأكثر) نسبة 50 %، وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50 % من المعتمرين حاصلين على مؤهل جامعى وفوق جامعى.

أما عن التوزيع النوعى لأعداد الحجاج فكانت نسبة الذكور هى الأعلى بنسبة 59.1 %، بينما بلغت نسبة الإناث نحو 40.9 % من إجمالى عينة مسوح الحج والعمرة، كما مثلت الفئة العمرية ما بين " 20- 39 "سنة نسبة 11 %، بينما بلغت الفئة العمرية مابين "40 – 49" سنة نسبة 22,5 %، فيما حصلت الفئة العمرية " 50 سنة فأكثر " على 66.5 % .


>-تقرير يكشف: السائحات أكثر زيارة للمقصد السياحى المصرى من الرجال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365