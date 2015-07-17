مواطنون يتوافدون على ساحة مسجد عمر مكرم لصلاة العيد والأمن ينتشر بالتحرير

توافد العشرات من المواطنين صباح أول أيام عيد الفطر المبارك على ساحة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لأداء صلاة عيد الفطر.

وفى سياق متصل، دفعت قوات الأمن بسيارات لفض الشغب لمحيط ميدان التحرير، تحسبا للتظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان.

- الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوى

- المصلون يتوافدون على ميدان مصطفى محمود لأداء صلاة العيد

- "الصحة" تشكل غرفة إدارة أزمات لمتابعة احتفالات عيد الفطر

- بالفيديو.. أهالى العمرانية: "مش الإخوان بس اللى يعرفوا ينظموا صلاة العيد"

- بالفيديو.. تواجد أمنى مكثف بمحيط مصطفى محمود لتأمين المصلين بـ"عيد الفطر"

- المئات يتوافدون لأداء صلاة عيد الفطر بالجامع الأزهر‎