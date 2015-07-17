مواطنون يتوافدون على ساحة مسجد عمر مكرم لصلاة العيد والأمن ينتشر بالتحرير

توافد العشرات من المواطنين صباح أول أيام عيد الفطر المبارك على ساحة مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، لأداء صلاة عيد الفطر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى سياق متصل، دفعت قوات الأمن بسيارات لفض الشغب لمحيط ميدان التحرير، تحسبا للتظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان.
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