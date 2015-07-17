وزير خارجية المملكة: إذا حاولت إيران إثارة مشكلات في المنطقة.. فسنواجهها بحزم

قال وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أمس، إن على إيران أن تستخدم الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع مع القوى العالمية الست لتحسين اقتصادها وليس لمواصلة المغامرات في المنطقة.

وأضاف للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري:"إذا حاولت إيران أن تسبب مشكلات في المنطقة، فنحن سنواجهها بحزم"، مبيناً أن كل دول المنطقة تريد أن ترى حلاً سلميًا للبرنامج النووي الايراني، ومرحبًا بالاتفاق الذي "يقوم على نظام تفتيش قوي ومستمر للتأكد من أن إيران لا تنتهك بنوده".

وأشار إلى أنه أيضا يجب أن يكون هناك "آلية فعالة وسريعة تسمح بعودة فرض العقوبات بسرعة في حال انتهاك طهران للاتفاق".