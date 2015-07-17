طائرات التحالف الدولى تشن 31 غارة جوية على مواقع داعش بسوريا والعراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الخميس، أن الطائرات الأمريكية والتابعة للتحالف الدولى شنت 15 غارة جوية جديدة ضد مواقع تنظيم داعش بالقرب من مدن الحسكة وحلب والرقة وتل ابيض وعين عيسى فى سوريا.

وقال بيان صدر عن القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات تمكنت من تدمير عدد من المواقع القتالية وكميات من الاسلحة الثقيلة والآليات التى يمتلكها التنظيم الإرهابى.

وفى العراق، نفذت الطائرات المقاتلة والقاذفات 16 ضربة جوية ضد مواقع داعش بالقرب من مدن الفلوجة والحبانية وكركوك والموصل والرمادى وسنجار وتل عفر.

وأسفرت تلك الغارات عن تدمير عدد من المبانى والمواقع القتالية واحد الانفاق التابعة لداعش بالاضافة الى بعض المركبات والآليات حسبما قال البيان.

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