أهالي عرعر يهنئون مشعل بن عبدالله بن مساعد بتعيينه أميراً للمنطقة.. ويطالبون بتوفير الاحتياجات الخدمية وتأسيس مجلس لشباب المنطقة

هنأ أهالي عرعر صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود بمناسبة الثقة الملكية بتعينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية، وعبروا عن ثقتهم في سموه في مواصلة التنمية التي تحتاجها المنطقة، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل الله بعمره، وأن يوفق سموه ويعينه على حمل الأمانة.

ورفع الشيخ سلطان بن خالد المهيد أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود هذه الثقة الملكية بتعينه أميراً لمنطقة الحدود الشمالية، وكلنا ثقة بسموه أن يكون عند ثقة ولاة الأمر وأهالي المنطقة بتحقيق تطلعات المواطنين.

وأكد الدكتور نداء العايش بأن ثقتهم كبيرة في سموه أن يضع نصب عينيه تطور الوضع الصحي والجامعي بالمنطقة، وخاصة حاجة المدينة لمستشفى مرجعي يقدم كافة الخدمات الطبية للمنطقة يساعد الأهالي بتقديم خدمات طبية تحت إشراف كوادر طبية عالية المستوى تخفف من معاناة الأهالي في العلاج في مستشفيات الأردن، وفتح تخصصات علمية جديدة كطب الأسنان بالجامعة، ودعم الجامعة بكوادر وطنية سعودية ذوي مؤهلات علمية من أبناء الوطن، داعياً أن يوفق سموه في خدمة الوطن.

وقال فرج السهلي: بأن محافظات المنطقة تحتاج إلى ميزانيات عاجلة لدعم المشروعات الخدمية لمواصلة ومواكبة تطور وطننا الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه سموه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل الله بعمره.

وأضاف المواطن عقيل محسن بأن الأهالي كلهم ثقة في دعم ومتابعة سموه لنقص الرحلات الجوية من مطار عرعر ومطارات المحافظات رفحاء وطريف إلى الرياض وجدة، حيث لا تفي بمتطلبات الأهالي واحتياجات المنطقة، وأكد بأن الطيران المدني والخطوط السعودية لم يراعوا مطالب الأهالي بزيادة الرحلات الأسبوعية للرياض وجدة، وعدم فتح رحلات مباشرة لمناطق المملكة كالمدينة المنورة، الدمام، القصيم، حائل، الطائف، أبها.

وقال المواطن مساعد الدهمشي: لا بد من ضرورة تأسيس مجلس لشباب المنطقة في الإمارة وتحت إشراف سموه، كما أن الأهالي في العويقيلة يطمحون بفتح عدد من فروع الإدارات الحكومية، وزيادة المشروعات الصحية كتوفير مستشفى متخصص لخدمة الأهالي الذين يعانون من السفر براً لعرعر أو رفحاء .

ورفع المواطن مالك بديوي من ذوي الاحتياجات الخاصة أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة الثقة الملكية الغالية، وأضاف كل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بإذن الله تكتمل بحضور سموك الكريم ابن الوالد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود -رحمه الله- وأكد على أهمية فتح مركز متكامل مع مركز علاج طبيعي يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بحكم تزايد عدد الإعاقات بالمنطقة، وتفعيل الأقسام الخاصة لذوي الإعاقة في كافة الأماكن وأولها المدينة الرياضية بعرعر.

وقال المواطن سلمان سمر بأن المنطقة تشهد وتيرة من العمل بفضل من الله ثم بفضل قائد مسيرة التطور والتنمية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وكلنا ثقة في سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بأن يكون هناك التفاتة على سرعة إنجاز المدينة الصناعية على طريق عرعر / جديدة عرعر، ومتابعة سموه لهذا المشروع الذي يعد من المشروعات المهمة، والمطالبة في سرعة عمل وإنجاز المصانع بالموقع، وذلك لخدمة المنطقة وزيادة الفرص الوظيفية للشباب.