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غرفة عمليات لمتابعة التعدى على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ خلال العيد

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غرفة عمليات لمتابعة التعدى على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ خلال العيد غرفة عمليات لمتابعة التعدى على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ خلال العيد
قرر الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إنشاء غرفة عمليات لمتابعة أزمة التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد.

وشكل المحافظ لجنة لمتابعة التعدى على الأراضى الزراعية أيام عيد الفطر المبارك، وشدد على ضرورة اليقظة المستمرة طوال إجازة عيد الفطر المبارك بجميع أجهزة المحافظة والتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية، وإزالتها من مهدها مع تحمل المتعدى تكلفة أعمال إزالة المخالفات.

كما شدد المحافظ على رؤساء القرى ورؤساء الجمعيات الزراعية بالتصدى لأى مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

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مصر 365