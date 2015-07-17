حبس عاطل تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بأوسيم

أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد بدوى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، تزعم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

البداية بورود معلومات تفيد قيام المتهم "يوسف.ش" 26 عاطل السابق اتهامه فى عدد (3) قضايا آخرها (مخدرات) بتكوين تشكيل عصابى بصحبة آخر تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات من الطريق العام، بأسلوب المفتاح المصطنع وتقطيعها بورشة ملك الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابى بصحبة المتهم الثانى "محمد.ص" 35 سنة عاطل وقد أرشد المتهم عن أماكن ارتكابهما لتلك الحوادث وأماكن تصريفهما للسيارات، حيث أمكن ضبط السيارات عدا واحدة التى قام بتقطيعها وبيعها.