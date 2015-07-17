الأزهر يدين استهداف قوات الجيش: يجب الوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة

أدان الأزهر الشريف استهداف مجموعة من المسلحين قطعة بحرية فى شبه جزيرة سيناء خلال الاشتباكات التى جرت بين بعض العناصر الإرهابية والقوات المسئولة عن تأمين ساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة رفح.

وأكد الأزهر الشريف فى بيان له أن ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من هجمات تستهدف أفراد القوات المسلحة لا تتفق وتعاليم الإسلام السمحة التى ترفض كل أشكال العنف والإرهاب .

وشدد الأزهر الشريف على ضرورة وقوف الشعب المصرى بجميع مكوناته صفا واحدا خلف القوات المسلحة فى مواجهة المخاطر التى تواجه الوطن فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخه.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدى لهذه الجماعات المتطرفة التى تتخذ العنف والإرهاب منهجا لتدمير حياة البشر والمساس بأمن الأوطان واستقرارها، سائلا الله تعالى أن يحفظ جنود مصر الأبرار الذين يسهرون على حماية حدودها والذود عن أمنها وسلامة شعبها.