الأزهر يدين استهداف قوات الجيش: يجب الوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة

أدان الأزهر الشريف استهداف مجموعة من المسلحين قطعة بحرية فى شبه جزيرة سيناء خلال الاشتباكات التى جرت بين بعض العناصر الإرهابية والقوات المسئولة عن تأمين ساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة رفح.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد الأزهر الشريف فى بيان له أن ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من هجمات تستهدف أفراد القوات المسلحة لا تتفق وتعاليم الإسلام السمحة التى ترفض كل أشكال العنف والإرهاب .
وشدد الأزهر الشريف على ضرورة وقوف الشعب المصرى بجميع مكوناته صفا واحدا خلف القوات المسلحة فى مواجهة المخاطر التى تواجه الوطن فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخه.
كما أكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدى لهذه الجماعات المتطرفة التى تتخذ العنف والإرهاب منهجا لتدمير حياة البشر والمساس بأمن الأوطان واستقرارها، سائلا الله تعالى أن يحفظ جنود مصر الأبرار الذين يسهرون على حماية حدودها والذود عن أمنها وسلامة شعبها.