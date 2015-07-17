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وزير التعليم: حركة تنقلات فى المديريات عقب العودة من إجازة العيد

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وزير التعليم: حركة تنقلات فى المديريات عقب العودة من إجازة العيد وزير التعليم: حركة تنقلات فى المديريات عقب العودة من إجازة العيد
أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أنه سيعتمد حركة تنقلات بين وكلاء الوزارة فى عدد من المحافظات ووكلاء المديريات عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن الحركة الجديدة من المتوقع أن تعتمد نسبة كبيرة منها على القيادات الشابة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الحركة لن تضمن جميع القيادات فى الـ27 مديرية، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك تقييم من بعض لجان المتابعة، كما أن امتحانات الثانوية العامة كانت محطة اختبار مهمة لمديرى المديريات التعليمية.

جدير بالذكر أن الوزارة أعدت خلال الفترة الماضية كروت خاصة بوكلاء المديريات، وبعض من قيادات وزارة التربية والتعليم فى المديريات تتضمن السيرة الذاتية لكل مرشح والمؤهلات الحاصل عليها والوظائف التى تقلدها.


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