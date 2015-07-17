بالصور.. أطفال "ميت ربيعة" بالشرقية يشاركون بتنظيف قريتهم لأداء صلاة العيد

فى لفتة تعبر عن مدى سعادة أطفال قرية ميت ربيعة البيضاء بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية بعيد الفطر، قام عدد من الأطفال بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمشاركة عدد من شباب ورجال القرية فى تنظيف مدخل القرية الذى يقام فيه صلاة العيد كل عام.

وحمل الأطفال مكنسة وجروف وقاموا بمساعدة الشباب فى تنظيف المكان المخصص للصلاة، كما قاموا بتجميع القمامة والتخلص منها، وقاموا برش المكان وبذل مجهود كبير فى عملية التنظيف حتى أصبح المكان جاهزا لأداء الصلاة.

ومن الأطفال المشاركين فى تنظيف مدخل القرية، كل من محمد فتحى مسلم، وأحمد محمد عبد الحى، ومحمد توفيق عثمان، ومحمد حسيب، محمود حمادى ناجى، حسين توفيق، حسام حمادة، محمد الليثى، وديع محمد حسنى داهر.

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