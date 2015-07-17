القبض على متهم هارب من تنفيذ أحكام بالإعدام وبحوزته بندقية آلى بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة اليوم بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة من القبض على هارب من تنفيذ عدد من الأحكام بالإعدام فى قضايا قتل وشروع بالقتل وسرقة بالإكراه وبحوزتة بندقية آلى وعدد من الطلقات من نفس العيار مختبئًا داخل شقة بمركز حوش عيسى، تم تحرير محضر وجارٍ عرضه على النيابة.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بقيام "خ.ع.ر" ومقيم قرية عمارة وهارب من تنفيذ عدد من الأحكام منها حكم بالإعدام فى قضايا قتل وشروع فى قتل وسرقة بالإكراه ومن العناصر الإجرامية الخطيرة والمشهور بارتكاب عشرات القضايا سرقة بالاكراة بالتواجد بمحل سكنه لقضاء العيد مع أسرته.

وبعرض المعلومات على اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية أمر بسرعة القبض على المتهم وما يحوزه من أسلحة، وبالفعل داهمت قوة من المباحث منزل المتهم وتمكنت القوات من القبض على المتهم سالف الذكر وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات.