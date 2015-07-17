مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب "توك توك" بترعة فى بنى سويف

أكد الدكتور علاء عزت، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، مصرع وإصابة 3 مواطنين إثر انقلاب "توك توك" بهم فى ترعة حيث استقبل مستشفى سمسطا المركزى "سعيد.ف" مقيم بقرية المحمودية سائق "توك توك" مصاب بكسور وكدمات، ومجندين من قرية طلا بمركز الفشن هما "محمود .ا"، متوفى، و"أحمد.ا" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، مشيرًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى تحويل الثالث لمستشفى بنى سويف العام لخطورة حالته.

انتقل الرائد محمد الفقى، معاون مباحث سمسطا، إلى مسرح الحادث والمستشفى المركزى حيث نقلت سيارة إسعاف الجثة والمصابين إليها بعد انتشالهم بمعرفة الأهالى من المياه.