"كيرى": يسعدنى لقاء صديقى "الجبير" لمناقشة أمن الخليج والاتفاق النووى

قال وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى: "يسعدنى أن نرحب بالمملكة العربية السعودية ووزير خارجيتها عادل الجبير لمناقشة الاتفاق النووى مع إيران".

وكتب "كيرى" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "توتير" اليوم الجمعة: يسعدنى أن نلتقى بعادل الجبير صديقى الجيد اليوم لمناقشة الاتفاق مع ايران وأمن دول مجلس التعاون الخليجى".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى البيت الأبيض اليوم الجمعة فى أول اجتماع مع حليف رئيسى بعد الاتفاق النووى مع إيران.

"وول ستريت جورنال": أوباما يجتمع مع وزير الخارجية السعودى اليوم الجمعة