كاسياس: لن يتمكن أحد من التشكيك في التزامي مع بورتو

(إفي): أكد حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس عزمه أن يبرهن لمسؤولي ناديه الجديد بورتو البرتغالي أنهم أحسنوا الاختيار بالتعاقد معه، مبينا أنه "لن يتمكن أحد من التشكيك في جهدي والتزامي مع فريقي الجديد".

فبعد أن أنهى مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، الذي انضم له قبل 25 عاما ولعب في صفوف فريقه الأول لكرة القدم 16 موسما، أشار قائد الماتادور الإسباني إلى أنه سيلعب مع بورتو بنفس الحماسة والرغبة مثلما كان في بداية مسيرته الرياضية.

وأضاف أنه لن يتمكن أحد من التشكيك في جهوده والتزامه مع بورتو.

وشكر كاسياس مسؤولي بورتو على ثقتهم به، مبينا أنه سيعمل كل يوم لكي يبرهن على أن ناديه أحسن الاختيار.

وقال الحارس الملقب بـ"القديس" إن استقباله في بورتو كان "استثنائيا"، مضيفا أنه في غضون أيام قليلة شعر بدعم وحب المشجعين في مواقع التواصل الاجتماعي والمطار وملعب "التنانين" وشوارع مدينة بورتو.

وفي هذا الصدد أضاف كاسياس بعد أن التقى بزملائه في بورتو في هولندا، حيث يقيم الفريق البرتغالي معسكره للتحضير للموسم الكروي الجديد"انطباعاتي الأولى لا يمكن أن تكون أحسن من ذلك، أنا سعيد ومتحمس وأتوق لبدء هذا المشروع الجديد".

وأبرز الحارس المخضرم أنه يشعر بالفخر لانتمائه "لأحد أكبر أندية أوروبا، وبدون شك النادي الأفضل في البرتغال".