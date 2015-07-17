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أس: كاسيا يقترب من ريال مدريد بعد فشل ضم دي خيا

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أس: كاسيا يقترب من ريال مدريد بعد فشل ضم دي خيا أس: كاسيا يقترب من ريال مدريد بعد فشل ضم دي خيا

ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن ريال مدريد اقترب من ضم كيكو كاسيا حارس مرمى إسبانيول خلال الأيام المقبلة بعد فشل ضم ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

دي خيا يعد هدفا واضحا وصريحا للفريق الملكي، لكن يونايتد تعنت كثيرا ورفض التخلي عن حارسه الأول، وفشل الطرفان في الوصول لاتفاق.

العديد من تقارير الصحف الأوروبية أفادت بأن ريال مدريد يبحث عن بدائل خاصة بعد رحيل إيكر كاسياس لبورتو وأبرزهم هم كاسيا، وبيرند لينو حارس مرمى باير ليفركوزن.

لكن تقرير نشرته صحيفة أس أشار إلى أن ريال مدريد أصبح قريبا من ضم كاسيا من إسبانيول مقابل 6 مليون يورو.

واعترف مدرب إسبانيول سيرجيو بأنه لا يمكن لكاسيا أن يرفض فرصة الانتقال لريال مدريد إذا ما كان هناك عرضا رسميا من إدارة الفريق الملكي.

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