بالصور.. روسيا تجلى 118 شخصًا من اليمن

قامت طائرتان روسيتان بإجلاء 118 شخصًا من اليمن بسبب الصراع الدائر هناك، وهبطت الطائرتان في مطار "دموديدوفو" الدولى بموسكو، قادمتان من صنعاء، وعلى متنهما مجموعة من رعايا روسيا وبعض الدول الأخرى الذين أبدوا رغبتهم في مغادرة اليمن بسبب النزاع المسلح الدائر على أراضيه.

وقالت وكالة "نوفستى" الروسية للأنباء أن المجموعة ضمت 118 شخصًا منهم مواطنو روسيا (13)، وأوكرانيا (8)، ومولدافيا (3)، وأوزبكستان (42)، وطاجكستان (7)، وأذربيجان (1)، وكذلك اليمن (42) وإثيوبيا (2). وكان بينهم 17 طفلاً.

وكانت هاتان الطائرتان التابعتان لوزارة الطوارئ الروسية، وهما من طراز "إيل — 76"، قد نقلتا إلى صنعاء، أمس الأربعاء، شحنة من المساعدات الإنسانية الروسية بوزن 46 طنًا شملت معلبات اللحوم والأسماك وأغذية للأطفال.

وذكرت الوزارة فى بيان أنها نفذت، على مدى ست سنوات (2008 — 2014)، خمس عمليات خاصة بنقل المساعدات الإنسانية الروسية إلى اليمن.



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أحد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من اليمن



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الأشخاص لحظة نزولهم من الطائرة



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المواطنون



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أم وابنتها الصغيرة



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الأشخاص الذين تم إجلائهم



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روسيا تجلى بعض العرب