استخدام الموبايل لمدة 68 دقيقة يوميا علامة على إصابتك بالاكتئاب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الهواتف الذكية يمكن أن توفر وسيلة مفيدة لتشخيص الإصابة بالاكتئاب.

وقال الباحثون إن تتبع عدد الدقائق المستغرقة فى استخدام الهاتف المحمول، يمكن أن توفر أدلة حول الحالة العقلية للمستخدم، ويمكن أن تكون وسيلة فعالة لتشخيص الاكتئاب.

وقد تم العثور على متوسط الاستخدام اليومى للأفراد الذين يعانون من الاكتئاب وهو حوالى 68 دقيقة، مقارنة مع 17 دقيقة للأشخاص الذين هم أكثر سعادة.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم فى المنزل هم أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وقال كبير الباحثين البروفيسور ديفيد مور من كلية جامعة نورث وسترن فاينبيرج الطبية، إنه فى المستقبل يمكن أن تستخدم الهواتف الذكية لمراقبة الأشخاص المعرضين لخطر الاكتئاب، وهذا يمكن العاملين فى مجال الصحة على تقديم المساعدة والعلاج المناسب.. ونشرت نتائج الدراسة فى مجلة البحوث الطبية، كما جاءت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.