لو مريض سكر قلل الكحك.. ولو عندك الكبد بلاش منه

فى العيد "كلنا بندب فى الأكل"، وهذا قد يتسبب لنا فى العديد من المشاكل الصحية، أهمها حدوث إضرابات فى المعدة، وقد يصل الأمر إلى حدوث تسمم.. ولكن كيف علينا أن نحمى أنفسنا فى العيد؟

وفى هذا السياق تشير الدكتور أمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإسراف فى تناول الطعام فى العيد هو السبب الأساسى فى حدوث العديد من المشاكل الصحية.

وتابعت استشارى السمنة والنحافة أن الغذاء المتوازن هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أية مضاعفات فى صحة الإنسان، وينصح بعدم تناول أكثر من 3 كحكات فى اليوم، وفى حالة أن مريض السكر يريد تناول الكحك عليه تناول كميات محددة من الكحك وتنظيم مواعيد وجرعات الأدوية والأنسولين.

وتضيف استشارى السمنة والنحافة أنه ينصح لمرضى الكبد بعدم تناول الكحك وذلك يرجع إلى أن الكبد غير قادر على إفراز المادة الصفراء التى يمكنها التعامل مع كميات الدهون الموجودة فى الكحك.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة بضرورة الإكثار من تناول الأطعمة المحتوية على الألياف كالخس والجرجير والبرتقال والتين، لأنها تمتص المواد الدهنية وتساعد على تنظيم حركة القولون و الأمعاء.