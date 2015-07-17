الرئيس الأمريكى يعرب عن " ألمه" اثر حادث ولاية " تينيسى"

أعرب الرئيس الأمريكى باراك اوباما عن ألمه اثر اطلاق النار فى ولاية تينيسي

من جهته قال بريان ليبلى، الناطق باسم قيادة التجنيد التابعة للجيش فى فورت نوكس بولاية كنتاكى، أن مسئولى إنفاذ القانون أبلغوا مجندين هناك بأن مطلق النار، الذى كان يستقل سيارة، توقف أمام المنشأة وأطلق النار عليها قبل أن ينطلق بسيارته.

وقال مجندو المشاة لليبلى إنهم لم يصابوا بأذى وأخلوا المكان. فيما قال ليبلى إنه لا يملك معلومات بشأن المجندين فى أفرع الجيش الأخرى بالمنشأة.

ونقل فريق الأمن القومى للرئيس خبر واقعة إطلاق النار التى شملت موقعين عسكريين فى ولاية تينيسى.

وقال إريك شولتز، المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس سيظل على اطلاع بآخر المستجدات من طاقمه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وذكرت مارلين هاتشستون، التى تعمل فى متجر بينسوانغر غلاس فى الجهة المقابلة فى الشارع، سماع دوى إطلاق نار فى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وقالت هاتشستون: "لم أتبين عدد الرصاصات، كان ذلك سريعا، ومتتاليا." بعد ذلك جاءت سيارات الشرطة من كل اتجاه.

ولم تملك هاتشستون سوى الاندفاع إلى داخل المتجر وأغلقت الأبواب مع باقى الموظفين وأحد العملاء وظل صوت إطلاق النار مع رشقات نارية بين الحين والآخر لمدة تقدر بنحو 20 دقيقة.

وأضافت هاتشستون: "نحن خائفون ولا نعلم ما حدث، وما إذا كان لذلك صلة بالإرهاب أو غير ذلك، نحن فقط لا نعلم."

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