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عزت أبوعوف لـ"مجدى الجلاد"عن شائعات مرضه: "أنا زى العفريت.. وطنش تعيش"

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عزت أبوعوف لـ"مجدى الجلاد"عن شائعات مرضه: "أنا زى العفريت.. وطنش تعيش" عزت أبوعوف لـ"مجدى الجلاد"عن شائعات مرضه: "أنا زى العفريت.. وطنش تعيش"
أكد الفنان عزت أبو عوف، تعرضه للعديد من الشائعات طوال حياته من حديث عن زواج أو تطليق أو غيره، قائلا "لا يمكن أن كل كلمة تُقال أخرج أرد عليها، لأن بكده سنقضى وقتنا كله فى الرد على الشائعات.. وطنش تعيش".

وأوضح "أبو عوف" خلال حواره ببرنامج "لازم نفهم" مع الإعلامى مجدى الجلاد، على قناة سى بى سى، اليوم الخميس، أن الشائعات الأخيرة المتعلقة بمرضه فى الكبد تارة ومرض فى المخ تارة أخرى جعلته يقلق على نفسه، وأدت إلى تاثير سلبى عليه .

ورد "أبو عوف" على شائعات تعرضه لمرض خطير وشديد، قائلا "أبلغ رد على ما يٌقال على أنا زى العفريت ومفيش حاجة خالص"، نافيا صحة الشائعات التى يطلقها ضعاف النفوس، على حد قوله، مؤكدا أن هذا الشائعات دمها ثقيل.

وقال "أبو عوف"، إنه لم يكن يؤمن بأن هناك استهدافا للفن المصرى لكن تكرار عملية الشائعات ضد الفنانين اعتقد أن فيها استهداف للفنانين، وأن هناك شيئا مغرضا ومقصودا والقصد منه إيذاء الفنانين.


>لأول مرة بعد أزمته الصحية.. عزت أبوعوف ضيفًا على "مجدى الجلاد" الليلة

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