مجمعات الأهرام الاستهلاكية تستقبل العيد بـ190 طن لحوم وداوجن

أكد طارق طنطاوى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، أنه سيتم طرح 60 طن لحوم سودانية و20 طن لحوم بلدية و5 أطنان لحوم ضانى و5 أطنان لحوم بتلو و10 أطنان لحوم مجمدة بالمجمعات، بالإضافة إلى 60 طن دواجن مدعمة و30 طن دواجن حرة، بإجمالى 190 طن لحوم ودواجن، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف طارق طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، ان سعر كيو اللحوم الضانى يبلغ 45 جنيها بمنافذ شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وكيلو اللحوم السودانى 40 جنيها، فى حين يبغ سعر كيلو اللحوم البلدية 57 جنيها، لافتا إلى أنه يتم ضخ المنتجات باستمرار فى مختلف منافذ الشركة البالغ عددها 160 منفذا.

وأوضح طارق طنطاوى أنه تم إطلاق مبادرة جديدة لتخفيض أسعار منتجات وسلع عيد الفطر المبارك بنسبة 20% بمنافذ شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، حيث سيتم طرح علبة بسكويت وزن كيلو بـ30 جنيهًا، والكعك السادة 40 جنيهًا، والكعك بالملبن 42 جنيهًا، والكعك بالمكسرات 48 جنيهًا، والغريبة سادة 40 جنيهًا، والغريبة باللوز 45 جنيهًا، وبيتى فور سادة 35 جنيها، وبيتى فور بالمكسرات 45 جنيها.