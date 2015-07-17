في_القمة – إصابة تمنع إكرامي من خوض مران الأهلي

تعرض شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لإصابة بتورم في إصبع القدم اليسرى مما منعه من ارتداء الحذاء في تدريبات الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة 37 بالدوري المصري.

وحضر إكرامي المران وظهرت إصابته بتورم في إصبع الخنصر بالقدم اليسرى بسبب إصابته.

وواجه إكرامي صعوبة في ارتداء حذاء الكرة ولم يشترك في تدريبات الفريق الأحمر.

ويدخل الأهلي مواجهة الزمالك المتصدر الذي يبحث عن نقطة من أجل حسم لقب الدوري المصري رسميا.

وذكر مراسل FilGoal.com أنه إذا لم تتحسن حالة إصبع إكرامي قبل يوم الثلاثاء سيكون أحمد عادل عبد المنعم هو الحارس الأساسي أمام الزمالك.