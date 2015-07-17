في_القمة – مبروك: الزمالك يمتلك مرسي وحفني؟ الأهلي لديه مؤمن ورمضان وجمال

"لا أشعر بالقلق من أي لاعب في الزمالك، والفوز بالنسبة لنا أمر إجباري" هكذا بدأ فتحي مبروك المدير الفني للأهلي تصريحاته عن لقاء القمة.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ21 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 37 من الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتاج لنقطة واحدة فقط كي يضمن رسميا التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004 والـ12 في تاريخه.

فيما يرغب الأهلي بالطبع في تحقيق نتيجة إيجابية تمنع منافسه التقليدي من التتويج أمام أعينه في الدربي على وجه التحديد.

ولكن من في لاعبي الزمالك يجعل مبروك يشعر بالقلق؟

يجيب مبروك قائلا:"ولا لاعب من الزمالك يجعلني أشعر بالقلق من المباراة".

وأضاف"إذا كان الزمالك لديه باسم مرسي وأيمن حفني ومصطفى فتحي وحازم إمام، فأنا لدي مؤمن زكريا وعمرو جمال ورمضان صبحي وتريزيجيه وحسام غالي وعماد متعب ووليد سليمان".

وواصل"أنا لا أشعر بالقلق من القمة مطلقا وسوف ألعب على تحقيق الفوز".

وأتم"إذا كان الصراع على لقب الدوري قد حسم للزمالك، فإن لقاء القمة الفوز فيه أمر إجباري بالنسبة للأهلي".