انتقالات في الجول – بندان يتسببان في تأجيل توقيع الزمالك عقود شراء الثلاثي مع المقاصة

تأجل تحرير عقود بيع ثلاثي مصر للمقاصة إلى نادي الزمالك بسبب خلاف على بندين سيتم دراستهم والتفكير فيهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وعقد مندوبو الزمالك اجتماعا مع إدارة مصر للمقاصة يوم الخميس لحسم شراء الثلاثي أحمد الشيخ ووائل فراج وباسم عبد العزيز للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اعترض على بندين يرغب المقاصة في وضعهم بعقود اللاعبين تخص طرق السداد وآخر بعقد أحمد الشيخ.

البند الأول: رغبة المقاصة في الحصول على 7.5 مليون جنيه نقدا عند توقيع العقود والباقي على ثلاثة أقساط. لكن الزمالك عرض خمسة ملايين جنيه ورفعهم إلى ستة في نهاية الاجتماع والباقي على ثلاثة أقساط.

وسيدرس مسؤولو المقاصة عرض الزمالك وتحديد الموافقة عليه من عدمه عقب إجازة العيد.

البند الثاني: أراد مسؤولو المقاصة نسبة 10% في حالة إعادة بيع أحمد الشيخ من الزمالك لناد أخر وهو ما رفضه مسؤولو الأبيض رفضا قاطعا.

وبخصوص اللاعب نفسه الذي كان قد تراجع عن رغبته باللعب للزمالك وقرر البقاء في مصر للمقاصة.. وعد مسؤولو الزمالك بالحصول على موافقة أحمد الشيخ بشكل رسمي قبل تحرير العقود.

وبذلك يتأجل مصير انضمام الثلاثي لما بعد عيد الفطر المبارك.

ويلعب وائل فراج في مركز المهاجم بينما أحمد الشيخ صانع ألعاب وجناح أيمن أما باسم عبد العزيز فهو ظهير أيسر.