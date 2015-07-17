أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مبروك: إيفونا يستحق الضجة .. وهذا سبب ارتفاع قيمة ضمه

Google+ Print
مبروك: إيفونا يستحق الضجة .. وهذا سبب ارتفاع قيمة ضمه مبروك: إيفونا يستحق الضجة .. وهذا سبب ارتفاع قيمة ضمه

يستحق ماليك إيفونا الوافد الجديد على صفوف الأهلي الضجة التي حدثت قبل انتقاله لصفوف المارد الأحمر حسبما يؤمن مدرب الفريق فتحي مبروك.

وانضم إيفونا إلى الأهلي قبل عدة أيام قادما من الوداد المغربي في صفقة هي الأضخم في تاريخ الكرة المصرية مقابل 2 مليون و400 ألف دولار.

وأكد مبروك أن المهاجم الجابوني لاعب جيد جدا وأن ما حدث من ضجة وصراع بين الأهلي والزمالك قبل انتقاله للأول هو أمر طبيعي.

وأضاف"إيفونا لاعب متميز وسعره ارتفع كثيرا بسبب المنافسة بين الأهلي والزمالك على ضمه وذلك مثلما يحدث الآن مع أحمد الشيخ".

وأتم"من الطبيعي أن سعر أي لاعب يرتفع كثيرا حينما يتنافس الأهلي والزمالك على ضمه".

وكان أحمد الشيخ كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق الأبيض حسبما أكد محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة.

ولكن اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة وأعرب عن رغبته في ارتداء قميص الأهلي بعد أداء صلاة الاستخارة كما ذكر خالد الغندور في قناة LTC.

قبل أن يقرر اللاعب صاحب الـ26 عاما في نهاية المطاف البقاء مع مصر المقاصة خلال الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار