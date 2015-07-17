مبروك: إيفونا يستحق الضجة .. وهذا سبب ارتفاع قيمة ضمه

يستحق ماليك إيفونا الوافد الجديد على صفوف الأهلي الضجة التي حدثت قبل انتقاله لصفوف المارد الأحمر حسبما يؤمن مدرب الفريق فتحي مبروك.

وانضم إيفونا إلى الأهلي قبل عدة أيام قادما من الوداد المغربي في صفقة هي الأضخم في تاريخ الكرة المصرية مقابل 2 مليون و400 ألف دولار.

وأكد مبروك أن المهاجم الجابوني لاعب جيد جدا وأن ما حدث من ضجة وصراع بين الأهلي والزمالك قبل انتقاله للأول هو أمر طبيعي.

وأضاف"إيفونا لاعب متميز وسعره ارتفع كثيرا بسبب المنافسة بين الأهلي والزمالك على ضمه وذلك مثلما يحدث الآن مع أحمد الشيخ".

وأتم"من الطبيعي أن سعر أي لاعب يرتفع كثيرا حينما يتنافس الأهلي والزمالك على ضمه".

وكان أحمد الشيخ كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق الأبيض حسبما أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة.

ولكن اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة وأعرب عن رغبته في ارتداء قميص الأهلي بعد أداء صلاة الاستخارة كما ذكر خالد الغندور في قناة LTC.

قبل أن يقرر اللاعب صاحب الـ26 عاما في نهاية المطاف البقاء مع مصر المقاصة خلال الموسم المقبل.